FC Groningen verliest van Heracles en is nu hekkensluiter in de eredivisie

FC Groningen heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met 4-1 verloren. Doelman Sergio Padt speelde daarin een negatieve hoofdrol.

De gasten kwamen op voorsprong via Mahi, waarna Dalmau gelijk maakte. De 2-1 viel vlak na rust toen Padt een voorzet van Kuwas liet glippen en opnieuw Dalmau het net vond.

Oordeel

Kuwas velde het definitieve oordeel over de gasten toen hij tien minuten voor tijd na een assist van Peterson de bal voor een leeg doel binnen kon werken. Vlak voor tijd scoorde Kuwas wederom, met een houdbare vrije trap van dertig meter afstand.

Zevende nederlaag

FC Groningen incasseerde alweer de zevende nederlaag van het seizoen en staat nu dit weekend laatste in de eredivisie met vier punten uit negen wedstrijden. NAC heeft ook vier punten, maar een iets beter doelsaldo.

Incidenten

De eerste helft zat vol incidenten. Mimoun Mahi schoot de FC na een kwartier spelen op voorsprong na een assist van Doan. Heracles kwam terug toen Padt een schot niet goed wist te verwerken en een rebound moest toestaan. Die werd ingekopt door de Spanjaard Dalmau.

VAR belangrijk

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof wilde twee penalty's toekennen, maar werd beide keren overruled door de VAR. Eerst na een duel tussen Dalmau en Te Wierik, daarna toen Doan onderuit werd gehaald door Rossmann, maar Mahi in de vooractie hands had gemaakt.

Nekslag

In de tweede helft kreeg de FC het moeilijk toen Padt blunderde bij de 2-1. Met onder andere Cassierra en Freriks in de ploeg gingen de gasten nog op zoek naar de gelijkmaker, maar de 3-1 van Kuwas was de nekslag voor de geplaagde ploeg van Danny Buijs. De vierde tegentreffer, via opnieuw Kuwas, was extra zout in de Groningse wonden.

Lees ook:

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs Heracles Almelo?

- Lees terug: FC Groningen moet met 4-1 buigen voor Heracles