Geen Amsterdamse letters, maar een Friese fontein voor Damsters Onder meer Damster-wethouder Annalies Usmany was bij de onthulling aanwezig (Foto: Jongfryske Mienskip)

De letters 'I am Damster' laten nog even op zich wachten, maar in plaats daarvan kreeg de stad Appingedam zaterdagochtend een fontein cadeau van het Friese genootschap Jongfryske Mienskip.

De fontein is een replica van de Upstalbeam, die vlakbij het Duitse plaatsje Aurich staat. Het kunstwerk blijft ongeveer drie weken staan bij de Nicolaïkerk. Knipoog 'Het is een knipoog naar Culturele Hoofdstad', zegt Sjoerd Groenhof van het Friese genootschap. Twee wethouders van Appingedam en een Statenlid van de provincie Groningen waren bij de onthulling aanwezig, evenals vijftig Westfriezen uit Noord-Holland en Ostfriezen uit Duitsland. De originele Upstalbeam bij het Duitse Aurich (Foto: Matthias Süßen). Uitje De Jongfryske-club brengt ieder jaar een bezoek aan een plaats, waar iets van de gezamenlijkheid van het Noorden te vinden is. Zaterdag viel de keus op Appingedam. Met de jaarlijkse tripjes hoopt de club het ontstaan van de verschillende steden levend te houden. Verbond Appingedam kreeg net als verschillende steden in Friesland in 1327 stadsrechten toegewezen. Het verbond werd destijds gesloten in het oude Upstalsboom bij Aurich, in het Duitse Oost-Friesland. Lees ook: - I amsterdam? I am damster!

