Wat hebben Het Hogeland en astronaut André Kuipers gemeen?

De nieuwe fusiegemeente Het Hogeland heeft astronaut André Kuipers bereid gevonden haar 'Plein' te openen tijdens de Noordelijke Promotiedagen in MartiniPlaza. Want wat is de overeenkomst met André Kuipers en de nieuwe gemeente?

Het antwoord is ruimte.

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vormen op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het Hogeland Plein wordt gecreëerd om mensen alvast een voorschot te bieden op de herindeling.

Genoeg ruimte

In Het Hogeland is veel ruimte te vinden. Niet alleen fysiek. Het Hogeland wil een plek bieden waar ook genoeg ruimte is voor ondernemen en wonen. Het leek de bestuurders toepasselijk om de ruimtevaarder de aftrap te laten verrichten met een lezing.

Inzoomen

Kuipers geeft op uitnodiging van Het Hogeland een gastcollege over zijn ervaringen in de ruimte. Hij zal daar vertellen over zijn ruimtereis en zoomt vanuit de ruimte in op de aarde, Nederland en Het Hogeland.

Informatie

Op 'Plein Het Hogeland' is verder informatie te vinden over de nieuwe gemeente, haar bedrijven en de economische pijlers. De Noordelijke Promotiedagen zijn op 6 en 7 november in MartiniPlaza.

