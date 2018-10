Donar lijdt in Zwolle eerste nederlaag van het seizoen

De basketballers van Donar verloren zondagmiddag met 88-81 uit bij Landstede. De Zwollenaren knokten zich knap terug na een achterstand.

Na het eerste kwart was het verschil slechts een punt: 28-29. Ook in het tweede kwart ging het gelijk op en bij rust was het 45-49. In het derde kwart leek Donar op weg naar een simpele overwinning, want het kwam met 70-57 voor.

Slotfase

Landstede knokte zich in de slotfase echter knap terug en kwam zelfs op voorsprong. Uiteindelijk sleepte het de zege met zeven punten verschil binnen.

Tweede

Het betekent voor Donar de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg staat nu gedeeld tweede, met twee punten achterstand op de nieuwe nummer één: Landstede.

Momentum gekeerd

Coach Erik Braal vond het verdiend dat zijn ploeg verloren had in Zwolle.

'Op basis van opportunistisch en fysiek basketbal heeft Zwolle in het laatste kwart het momentum kunnen keren. Wij speelden in het vierde kwart onder ons kunnen. Mijn boodschap naar het team toe is om goed in de spiegel te kijken.'

Lering trekken

Braal vervolgt: 'Wij zullen in de competitie veel van dit soort wedstrijden spelen waarin de tegenstander optimaal gemotiveerd is om van ons te winnen. We moeten uit deze nederlaag lering trekken.'

