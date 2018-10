Deel dit artikel:













Zwarte pieten zijn de weg kwijt in Oldehove Zwarte Pieten huppelen op het Pietenpad. (Foto: Petra Mulder / RTV Noord)

Het is nog vroeg in het seizoen, maar toch zijn er in de provincie Groningen al zwarte pieten gespot. Om precies te zijn in Oldehove, waar een film wordt gemaakt over de intocht van Sinterklaas.

Geschreven door Petra Mulder

Samensteller Expeditie Grunnen/schermregisseur

Het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt zondagmiddag met het bekende busje door de provincie totdat ze onderweg ineens tien zwarte pieten aan de kant van de weg ziet staan. Overal worden pepernoten en ander snoepgoed gestrooid. De pieten springen, huppelen en praten allemaal door elkaar heen. Een frappant gezicht, midden oktober. Route verkennen 'Wij zijn de route Oldehove alvast aan het verkennen voor de intocht van Sinterklaas', antwoordt één van de pieten op de vraag van presentatrice Leonie Albers wat hier nou precies aan de hand is. 'Als Sinterklaas straks in Nederland is, moeten we wel zeker weten dat hij de weg weet'. Film Gelukkig is Lammert Kamstra degene die de pieten enigszins onder de duim heeft. Hij regisseert de film die ze maken voor de intocht van Sinterklaas in Oldehove. 'Vanuit Dorpsbelangen Oldehove hebben we een verhaallijn voor de pieten bedacht en die opnames maken we vandaag', legt hij uit. 'Pietenpad' 'Wij laten kinderen zien hoe de pieten de weg kwijtraken in Oldehove, maar uiteindelijk weer op het goede pad komen', gaat Lammert verder. Dan klinkt er opeens in koor: 'Het Pietenpad', en de pieten rennen achter elkaar lachend het weiland in. De intocht van Sinterklaas in Oldehove is op zaterdag 24 november en daar zal de film worden vertoond. Lees ook: - Expeditie Grunnen schrikt zich rot