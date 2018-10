Expeditie Grunnen plukt en bezorgt bloemen!

Het busje van het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt in Warfhuizen langs een prachtig veld met paarse bloemen. Van boer Hugo van Alphen mag presentatrice Leonie Albers een bosje bloemen plukken, die ze later weggeeft aan iemand die het verdient.

Ook rijdt het busje nog door Niekerk waar een grote pop in te tuin staat bij Peter Post. Hij is 50 jaar geworden én is ook nog eens 18 jaar getrouwd met zijn vrouw Wendy. 'Leek me wel makkelijk op dezelfde dag, dan vergeet je het ook niet', lacht Peter.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Vlooienmarkt in Leek

- 50 jaar én 18 jaar getrouwd: feestje in Niekerk

- Oud-baskerballer Nitzan Hadash en vader harken de tuin

- Zwarte pieten kiezen in Oldehove het Pietenpad

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Lees ook:

- Zwarte pieten kiezen in Oldehove het Pietenpad