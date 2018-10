Buijs: 'Wij drinken op dit moment geen gifbeker leeg, maar een gifemmer'

FC Groningen-coach Danny Buijs is duidelijk in zijn analyse na de verliespartij tegen Heracles Almelo. 'Het is een waardeloze wedstrijd omdat je tegen een 4-1 nederlaag aanloopt.'

Meteen hierna brengt Buijs nuances aan.

'We komen mooi op voorsprong, maar geven de 1-1 veel te gemakkelijk weg. De snelle tegentreffer na rust, daar erger ik me enorm aan en niet door de fout van Sergio. Wij verliezen daaraan voorafgaand tot drie keer toe de bal op het middenveld. Dat kan niet op dit niveau en wordt meteen afgestraft.'

Blunder geen issue

Buijs benadrukt dat de blunder van Padt geen issue is. 'Hij heeft ons al zo vaak op de been gehouden. Dit verwijt ik hem niet. Ook de 3-1 valt veel te makkelijk, we doen het onszelf aan en hebben zelf genoeg kansen gehad om twee, drie keer te scoren,' besluit Buijs.

Schuldbewust

Padt zelf is vooral schuldbewust. 'Je benadeelt het team met die fout en dat is een heel naar gevoel,' vertelt de doelman. 'Ik heb hiervoor geen excuses, ik schat de bal verkeerd in en komt via mijn hak bij hun aanvaller die hem binnen schiet. Dat is de grootste nachtmerrie voor een keeper.'

Ik train iedere dag met deze jongens, we kunnen veel beter Mimoun Mahi -Speler FC Groningen

Punten gekost

Dit incident is de keeper niet zomaar kwijt. 'Vannacht speelt dit zeker nog wel een aantal keer door mijn hoofd. Ik heb de club zo punten gekost en je wilt ze pakken. Het is nu aan mij om te laten zien dat dit een incident is en mezelf weer positief laten zien.'

Komt hard aan

Mimoun Mahi zette FC Groningen na een kwartier spelen nog op voorsprong, maar hij zag zijn ploeg met 4-1 verliezen van Heracles Almelo. 'Deze nederlaag doet veel pijn. We hebben de kansen gehad, op de paal en lat geschoten. Dan zit het ook niet mee.'

Zeperd

Mahi was blij dat hij weer eens 90 minuten kon spelen, maar wilde daar niet teveel bij stil staan. Daarvoor kwam de zeperd tegen Heracles te hard aan. 'Ik train iedere dag met deze jongens, we kunnen veel beter. Op dit moment hebben we wel wat ervaring nodig om uit dit diepe dal te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we eruit gaan komen.'

Verdiende nederlaag

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik vindt dat zijn ploeg verdiend had verloren. 'We begonnen slecht, wonnen de duels niet. Komen dan op voorsprong via Mahi die ik heel goed vond spelen. Misschien wel de beste man van het veld. Dan krijg je na rust weer zo'n domper. De laatste tien minuten loop je voor mijn gevoel voor joker in het veld. Dit moet heel snel anders.'

