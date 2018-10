Be Quick boekt eerste zege in de hoofdklasse

Be Quick heeft zondagmiddag de eerste overwinning van het nieuwe seizoen behaald. Op bezoek in Wijchen werd AWC met 1-0 verslagen door een doelpunt van Toufik Faraouni na tien minuten spelen.

Goede start

Ondanks deze nederlaag zijn de Groningers nog wel nummer laatst in de zondag hoofdklasse met nu vijf punten uit acht wedstrijden. Be Quick kwam uitstekend uit de startblokken en creëerde binnen vijf minuten al twee grote kansen die allebei door Faraouni gemist werden.

Doelpunt

Bij zijn derde kans was het wel raak. Be Quick-doelman Robert Smit lanceerde een lange uittrap, Arnoud Bentum kopte de bal door en dit keer faalde Faraouni niet.

Verdediging blijft overeind

De gasten begonnen ook goed aan de tweede helft, maar slaagden er niet in om de beslissende tweede treffer te scoren. AWC kwam terug en voerde in het laatste half uur de druk op het doel vam Smit op. De verdediging van de withemden bleef echter overeind en behaalde zo de eerste driepunter van dit seizoen.

Bevrijding

'Dit is heerlijk, voelt als een bevrijding,' verklaart coach Steven Weustenenk. 'We hadden ondanks de nederlagen van de afgelopen weken een goed gevoel over ons spel. Dan is deze overwinning ook meteen een bevestiging van ons kunnen. Hiermee kunnen we verder.'

