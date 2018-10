Deel dit artikel:













Auto- en fietstunnel onder Paterswoldseweg geplaatst Hoe het kruispunt er een week geleden uitzag (Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Het plaatsen van de tunnel onder het spoor aan de Paterswoldseweg in Groningen is gelukt. Het zogenoemde tunneldek is zondagavond onder het spoor geschoven.

Het zal nog wel even duren voordat auto en fietsers gebruik kunnen maken van de tunnel. Eind 2019 is de onderdoorgang begaanbaar. De oude kruising, ter hoogte van tabaksfabrikant Niemeyer, is voor fietsers en voetgangers vanaf 29 oktober weer begaanbaar. Automobilisten kunnen niet eerder de kruising passeren dan wanneer de gehele tunnel eind 2019 klaar is. Meer treinen Bij de spoorwegovergang wordt gewerkt aan het spoor, omdat er meer treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden. De overweg wordt vervangen door een onderdoorgang voor auto's, fietsers en voetgangers. Naast het spoor komt een busbaan. Lees ook: - Koeriersterweg ligt wakker van de 'living hell'

