Brand in supermarkt Mussel (Foto: Gerrie de Groot)

In een supermarkt aan de Musselweg in Mussel heeft zondagnacht brand gewoed. De brand was vooral in het achterste deel van het pand.

De brand brak rond één uur 's nachts uit op het dak. Met behulp van drie bluswagens werd het vuur bestreden. Tegen drie uur was de situatie onder controle. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het pand is. Ook is de oorzaak van de brand nog onbekend.