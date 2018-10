Brand in supermarkt Mussel (update)

In een supermarkt aan de Musselweg in Mussel heeft zondagnacht brand gewoed. De brand woedde op het dak van het pand.

De brand brak rond half één uur 's nachts uit. Er waren toen geen personen aanwezig in het pand.

Schade

Met behulp van drie bluswagens werd het vuur bestreden. Tegen drie uur was de situatie onder controle. Het winkelpand is grotendeels bespaard gebleven, maar er is wel veel water- en rookschade.

Overslaan

Bewoners uit de omliggende woningen werden tijdelijk geëvacueerd, want er was vrees dat de brand zou overslaan naar één van die panden. De brandweer was er tijdig bij, waardoor dit kon worden voorkomen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.