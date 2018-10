'Ik merk cynisme onder de supporters, dat vind ik zorgelijk'

Met vier punten uit negen wedstrijden en een doelsaldo van 5 voor en 19 tegen staat FC Groningen sinds dit weekend weer laatste in de Eredivisie.

Zondagmiddag ging de FC met 4-1 onderuit tegen Heracles Almelo. 'Een geflatteerde uitslag, maar ik heb geen moment gedacht dat Groningen wel kon winnen', vindt analist Jan Veenhof.

Steun van supporters

'Het kan overal aan liggen, maar niet aan de steun van de supporters', vult John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging aan. Het goedgevulde uitvak zorgde voor veel sfeer, uit in Almelo.

'Tot de 3-1 hadden we nog hoop, daarna was het wel klaar', vervolgt De Jonge. 'Als ik er iets positiefs moet aangeven, dan is het dat Mahi en Doan voorin speelden en kansen creëerden.'

Mijn verwachtingen zijn niet meer zo hoog, merk ik. Dan raak je iets minder gefrustreerd Jan Veenhof - Analist

Verwachtingen

Waar de aanval dit keer op positieve kritieken kan rekenen, is dat verdedigend omgekeerd. 'Het was verdedigend gewoon niet goed', zegt Veenhof. 'Mijn verwachtingen zijn ook niet meer zo hoog, merk ik. Ik kijk toch door een iets andere bril. Dan raak je iets minder gefrustreerd. Ik had echt niet verwacht dat ze zouden winnen.'

Waar keeper Sergio Padt geregeld de punten voor FC Groningen redde afgelopen seizoenen, maakte hij tegen Heracles ook de nodige fouten. 'Laten we maar hopen dat hij al zijn fouten voor dit seizoen in één wedstrijd heeft gemaakt', concludeert FC Groningen-watcher Stefan Bleeker.

Hrustic, bankie en Reis erin Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher

Van een wissel wil hij niks weten. 'Hij is wel veruit de beste keeper die we hebben.' Na de wedstrijd werd het slechte optreden van Padt ook gelinkt aan het treinincident van enkele weken geleden. 'Te makkelijk', vindt Bleeker. 'Het is bijna een maand geleden.'

Ludovit Reis

Wie moet de FC er nu weer bovenop gaan helpen? Veenhof, De Jonge en Bleeker zouden allemaal Ludovit Reis graag weer zien terugkeren in de basis.

Bleeker: 'Hij maakt een goede indruk in de training, hij verdient een kans. Ik vind Hrustic het hele seizoen al een matige indruk maken. Hij lijdt veel balverlies, kijk hoe zwak hij speelt. Ik vind het tijd worden: Hrustic, bankie en Reis erin.'

Volgens Veenhof past Reis ook veel beter bij de filosofie van Buijs. 'Als je wilt dat je middenvelders de spits bereiken, dan moet je daar wel jongens neerzetten die dat kunnen. De enige tot nu toe is Doan. Ik denk dat Reis dit ook prima kan.'

Cynisme

De neerwaartse spiraal van de FC doet ook veel met het gevoel onder de supporters, merkt De Jonge. 'Ik vind het wel penibel. Wat ik merk is dat er een soort cynisme overheen komt. Je merkt ook dat er een soort afstand komt. Dat mensen die er al jaren komen, zich een beetje distantiëren.'

Volgens de Jonge is de selectie op dit moment niet goed genoeg. 'Tegen Buijs is geen weerstand, het richt zich op Nijland en Jans en het aankoopbeleid.'

Drost was de assist-koning, wat je ook van hem vindt John de Jonge - voorzitter supportersvereniging

Veenhof is het daar niet helemaal mee eens. 'De technische staf is ook verantwoordelijk, die zijn verantwoordelijk voor wie er op het veld staan. Kijk naar het begin van het seizoen en nu. Er staan telkens andere spelers.'

Van Weert en Drost

Volgens De Jonge is ook het aankoopbeleid afgelopen zomer niet goed geweest. 'Nijland zei gisteren dat ten opzichte van tweede seizoenshelft vorig jaar alleen Bacuna weg is van de basisspelers, maar dat is niet waar. Je mist Van Weert met zijn twaalf doelpunten. En Drost was de assist-koning, wat je ook van hem vindt. Ik denk zeker dat er iets mis is met het aankoopbeleid.'

Komend weekend speelt FC Groningen thuis tegen de ongeslagen koploper PSV. De wedstrijd begint zaterdagavond om 19.45 uur.

