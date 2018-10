Stakende scheepsbouwer: 'Op een gegeven moment is de maat vol'

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de metaalsector zitten muur- en muurvast. Volgens FNV-vakbondsman Albert Kuiper komt dat omdat de werkgeversorganisatie 'erg strak in het leer zit.'

Sinds maandagochtend hebben de scheepsbouwers van Niestern Sander voor de tweede dit jaar het werk neergelegd. Ze eisen een betere cao.

Gegarandeerd

Vakbondsman Kuiper is bij de staking aanwezig. Hij vindt dat er geknokt moet worden voor een gegarandeerde loonsverhoging. 'De werkgeversorganisatie geeft een loonsverhoging die eigenlijk geen loonsverhoging is', zegt hij.

Volgens Kuiper is deze tijd van de economie rijp voor die gewenste loonsverhoging. 'Het is modern dat een werkgever zegt dat ze alles zelf wil bepalen. Ze wil veel dingen zelf bepalen, maar wil dat niet meer collectief doen.'

Inschrijving

De stakingsactie begon maandagochtend in wegrestaurant Schipper in Farmsum, waar stakers zich kunnen inschrijven.

Kuiper: 'We moeten het altijd van ver halen in de metaalsector. Men wil gewoon een nette cao voor deze sector, daar staan deze jongens voor. Zodra we een loonsverhoging afspreken moet-ie er ook wezen. Mensen moeten erop kunnen rekenen.'

Maat is vol

Jan van der Luit (62) werkt al 57 voor Niestern Sander en heeft zich maandagochtend ingeschreven als staker. 'Ik moet nog 5 jaar en 3 maanden werken, en die wil ik onder zo goed mogelijke omstandigheden doorbrengen.'

'Elke keer moeten we inleveren', vervolgt Luit. 'Op een gegeven moment is de maat vol. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog al een sector waar mensen voor zichzelf opkwamen. We willen ook voor de mensen thuis een goede cao verzorgen.'

