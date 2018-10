Rechtszaak mishandeling bij Vindicat opnieuw uitgesteld: getuige nog niet gehoord (update)

De rechtszaak tegen een 23-jarig Vindicat-lid is opnieuw uitgesteld. De zaak zou maandagochtend om 9 uur behandeld worden bij de rechtbank in Groningen.

Nu blijkt dat een getuige nog niet is gehoord. Daarom is de zaak opnieuw verplaatst. De nieuwe datum is 14 februari.

Ruzie op een feest

De zaak draait om een ruzie op een driedaags Vindicat-feest, vorig jaar december. Daarbij liep een ander lid een gebroken tand en een beschadigde neus op.

Voor deze mishandeling moesten in juli twee Vindicat-leden voorkomen. De een werd veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk.

Vier getuigen

Van de ander werd de zaak opgeschort naar maandag, omdat nog vier getuigen moesten worden gehoord. Nu blijkt dat een van hen nog steeds niet is gehoord.

Dit nieuwe uitstel kwam voor de pers als een grote verrassing. Onder andere journalisten van Trouw, de Telegraaf en NRC stonden maandagochtend al bij de rechtbank in Groningen.

