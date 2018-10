Rondje Groningen: Kijk eens aan, echte Groningse memes

Echte Groningse internetmemes, het 'toch niet zo rustige' Groningen en... wist je dat Groningen de grootste vegan supermarkt heeft van Nederland? Welkom bij 't Rondje!

1) 'We zijn nu toch in de buurt'

Een mooi persoonlijk verhaal op Twitter van de Limburgse Irene, die na dertig jaar bezoek kreeg van haar kerkleiders uit Groningen. Want ja, ze zijn nu toch in de buurt. Irene dook de pan in en dat heeft een gezellige middag en avond opgeleverd.

Met als resultaat: expansie van onze provincie in het zuiden. Mooi!

2) 'Dan koop je hier een kaartje en check je daar in'

Of zou het toch een wat traditionelere keeperstrainingdag zijn bij de FC? Genoeg Sergio Padts in de dop in ieder geval!

3) Maakte Padt blunders betaald?

Nogal een opiniestuk op Voetbalflitsen.nl. Daarin oud-sportjournalist hint Lex Muller naar omkoping in het Nederlandse voetbal, want: blunders van keepers Segio Padt en Hidde Jurjus afgelopen weekend. 'Wees niet zo naïef om te denken dat corruptie absoluut niet zou rondwaren in Nederland.'

De opinieschrijver en site worden vervolgens door de mangel gehaald op Twitter.

4) Er gaat niets boven Groningen, behalve...

Deze opmerking over de FC kan er dan ook nog wel bij toch?

5) Toch nog een lichtpuntje voor de FC

Vooruit, er is ook nog iets positiefs te melden na afgelopen competitieweekend...

6) De grootste vegan-super staat in Groningen

Distrifood kan het weten. Het blijkt dat de vernieuwde Jumbo in de Euroborg de grootste vegan supermarkt is in Nederland. Maar het zal niet de enige Jumbo met een vegan-schap blijven...

7) Wat er moet veranderen aan het Stadhuis

Burgemeester Peter den Oudsten legt uit wat de aankomende verbouwing van het Stadhuis in Groningen behelst.

[Vimeo:https://vimeo.com/295537049]

8) Is melk drinken racisme? 'Tou eem'

Tou eem. Joost van Keulen, wethouder in Groningen, is nu al klaar met de nieuwe campagne van PETA om melk drinken neer te zetten als racistisch.

9) Kwispelende transgenders

Dichter Kasper Peters kreeg voor Diversity Day in Groningen zondag de opdracht een transgenderverhaal te maken dat is te begrijpen door jonge kinderen. Hij heeft er een kwispelstaart aan gegeven.

Filmer Obed Brinkman maakte ook video's van de andere dichters op Diversity Day.

10) Memes uit Grunn

Memes voor de echte Grunnegers, is de strekking van het kakelverse Instagram-account Ommemeland. Het lijkt al aardig te kloppen.

11) Rustig, geen stress en veel studenten die lekker zuipen

Zo beschrijft vlogger Lili onze hoofdstad. Om te vervolgen met: 'Zó rustig is het hier nou ook weer niet.'

12) HET IS HERFST

En dat levert mooie kiekjes op in onze schitterende provincie.

