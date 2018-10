Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tienduizenden krijgen aanmaning van Noordelijk Belastingkantoor (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

72.000 mensen in Groningen, Friesland en Drenthe krijgen deze week een herinnering, een aanmaning of zelfs een dwangbevel in de bus van het Noordelijk Belastingkantoor.

Het Noordelijk Belastingkantoor, voormalig Hefpunt, int de belastingen van de gemeenten Groningen en Ten Boer en voor de drie noordelijke waterschappen. Dinsdag gaan 45.000 herinneringen, 23.000 aanmaningen en 4.000 dwangbevelen de deur uit. Platgebeld In de zomer werden ook al 65.000 betalingsherinneringen verstuurd. Dat veroorzaakte veel commotie. Het Noordelijk Belastingkantoor werd platgebeld door duizenden mensen die vragen hadden over de herinneringen of het er niet mee eens waren. Extra mensen Daarom heeft het Belastingkantoor nu extra mensen ingevlogen om de stroom aan reacties te kunnen verwerken. Extra telefoonlijnen, extra balies en uitbreiding van de online dienstverlening moet voor een betere service zorgen. Lees ook: - Boosheid over late herinnering Noordelijk Belastingkantoor: 'Dit kan toch niet?

- Tientallen herinneringen Noordelijk Belastingkantoor ten onrechte verstuurd