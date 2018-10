Ruim 100 evenementen op nieuwe editie Let's Gro

Een levensgrote maan van zeven meter, een roze tankstation waar je 'geluk' kan tanken en meer dan honderd evenementen. Dat zijn een paar van de ingrediënten van het festival Let's Gro van 31 oktober tot 3 november.

De zesde editie van het festival over de toekomst van Groningen heeft geluk als thema. Dat komt onder andere terug in bijeenkomsten en presentaties over 'het moodboard van de toekomst', de rol van geluk in de gezondheidszorg, een bustour over de historische hoogtepunten van Ten Boer en het CBS dat laat weten of geluk meetbaar is.

Stadsplannen gepresenteerd

Tot de sprekers behoren onder andere Meik Wiking van het Happiness Research Institute, bekend van de bestseller 'Hygge, the Danish way to live well' en ex-PvdA frontman Diederik Samsom. Niet alle onderdelen gaan echter over geluk.

Net als in voorgaande jaren, is Let's Gro ook een festival waarin stadsplannen worden gepresenteerd. Dit jaar worden onder andere de verbouwplannen van het Stadhuis uitgelegd en wordt er een aftrap gegeven aan het nieuwe ontwerp van de Grote Markt.

Maan, kubussen en roze pomp

Tegelijk zal het festival zichtbaar zijn in de stad. Op zowel de Grote Markt als Vismarkt worden twee kubusvormige 'Cubestee's' gebouwd waar presentaties in zullen plaatsvinden. Op de Ossemarkt komt een verlichte maan van zeven meter groot, die ideaal moet zijn om selfies mee te maken. Het oude BIM-tankstation aan de Turfsingel wordt voor de gelegenheid roze gemaakt - zoals twee jaar geleden het hoekpand op de Grote Markt al roze werd geverfd- ook toen voor Let's Gro.

Het programma van Let's Gro, dat vorig jaar zo'n 12.500 bezoekers trok, is hier te vinden.

