Alle balkons Westindischekade moeten worden aangepakt

Alle 153 balkons op de Westindischekade in Groningen moeten worden aangepakt. Dat maakt woningcorporatie Lefier zonet bekend in een nieuwsbrief aan de bewoners.

Zout in beton

Begin juli brak een balkon aan de Westindischekade in Groningen af. Daarbij vielen geen gewonden. Uit onderzoek bleek dat zout in het beton de oorzaak van de afbraak was. Bij de bouw in de jaren vijftig werd zout aan het beton toegevoegd bij het afgebroken balkon om het drogen te versnellen.

'Toen wisten ze nog niet dat dit zout ervoor zorgt dat de wapening in het beton sneller roest', stelde de woningcorporatie in een nieuwsbrief aan de huurders. 'Daardoor is het balkon aangetast met als gevolg dat het uiteindelijk is losgeraakt.'

Uit onderzoek blijkt nu dat het zoutgehalte in de andere balkons weliswaar veel lager is, maar wel hoger dan verwacht. Daarom worden alle balkons versterkt.

Voorspelling

In 2014 werden de flats nog gerenoveerd en was de voorspelling dat de balkons zonder verdere aanpassingen nog ongeveer vijftien jaar mee zouden kunnen.

Maatregelen

Om de balkons sterk en veilig te maken voor normaal gebruik, wordt de balkonvloer versterkt door het aanbrengen van carbonstaven die door de balkonvloeren worden geboord. Ook worden de betonnen balustrades van het balkon met metalen beugels vastgezet en wordt de onderdorpel van de balkondeur vervangen en geïnjecteerd, om te voorkomen dat er vocht kan indringen.

Huurverlaging

De Huurcommissie van Lefier bepaalt in december of de huurders aanspraak kunnen maken op een huurkorting als compensatie voor de overlast. Die geldt dan voor alle bewoners die geen gebruik hebben kunnen maken van hun balkon.

Jong Monument

Omdat de woonblokken aan de Westindischekade aangemerkt zijn als Jong Monument, is het mede afhankelijk van de gemeente wanneer er begonnen kan worden met de herstelwerkzaamheden. In de tussentijd worden de balkons maandelijks gecontroleerd. Ook gaat Lefier na of bewoners de vergrendeling van hun balkons op hun plaats hebben gelaten. Zo niet, dan moeten ze die terugplaatsen.

Lees ook:

- Scheidend topman Lefier: 'De balkons lossen we gewoon op'

- Deskundige: 'Afgebroken balkon aan de Westindischekade was in 2014 al onveilig'

- Balkon brak af door roest; Lefier neemt tientallen balkons onder de loep

- Bewoners Westindischekade mogen tot eind dit jaar niet op hun balkon