Loppersum Vooruit onderzoekt mogelijkheden tot fusie

Bij de ledenvergadering hebben de leden van Loppersum Vooruit het bestuur toestemming gegeven om een samenvoeging met een andere partij te onderzoeken. Dat kan Gemeentebelangen Appingedam worden.

'We hebben hier allemaal verschillende partijen in de omgeving', zegt partijlid Hans Warink. 'Een samenvoeging tot één grote partij zou met het oog op de herindeling goed kunnen zijn om de versnippering tegen te gaan.'

Premature fase

Gemeentebelangen Appingedam is uit de ledenvergadering als mogelijke nieuwe partner gekomen. Warink: 'Maar we weten natuurlijk niet wat de voorkeur is van de leden van die partij, of van andere mogelijke partners.'

Hij benadrukt dat de plannen op dit moment nog in een 'premature fase' zitten. 'Men moet niet denken dat er al beslissingen zijn genomen. We hebben alleen toestemming gekregen van onze leden om de mogelijkheden te onderzoeken.'

'Diverse media schrijven ondertussen al over het besluit van de leden alsof er al een fusie is, maar dat is dus niet het geval. Zo kunnen er misverstanden ontstaan, en dat is niet de bedoeling', besluit Warink.

Verkenningsgesprekken

Fractievoorzitter Iwan Poucki van Gemeentebelangen Appingedam zegt dat er 'hele prille verkenningsgesprekken' zijn gevoerd tussen zijn partij en Loppersum Vooruit. 'Het is absoluut nog niet zeker dat we gaan fuseren, het is ook nog veel te vroeg om het daarover te hebben.'

Lees ook:

- 'Ik heb alles bestudeerd, maar snap er geen snars van'

- Warink voelt zich beschadigd na uitsluiten Loppersum Vooruit

- Loppersum Vooruit gaat voor dezelfde lijsttrekker