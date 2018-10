Wagenborg onderzoekt snellere bootverbinding naar Schiermonnikoog

Wagenborg Passagiersdiensten onderzoekt de mogelijkheden voor een snellere boot. Op dit moment duurt een overtocht van Lauwersoog naar Schiermonnikoog zo'n 45 minuten. Met een nieuwe boot zou dit 20 minuten worden.

Sinds april is er tussen Holwerd en Ameland een snellere bootverbinding. De Fostaborg brengt passagiers in 20 minuten naar het eiland. De reguliere veerboot doet er een half uur langer over.

Meer passagiers

Als de Fostaborg door omstandigheden niet kan varen, wil het bedrijf een tweede boot achter de hand hebben. Deze zou dan kunnen varen op Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog heeft nu ook al een snelle verbinding met het vaste land. De Wadtaxi doet er 15 minuten over. Maar een nieuwere boot zou plek kunnen bieden aan meer passagiers.

Onderzoek

Wagenborg-directeur Ger van Langen benadrukt dat de aanschaf van een nieuwe boot nog helemaal niet zeker is. Volgens hem moet er eerst goed gekeken worden of het financieel uit kan en er genoeg mensen gebruik van gaan maken.

Het is nog niet duidelijk wanneer de knoop doorgehakt wordt.

