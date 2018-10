2 miljoen euro om Noordelijke mbo-ers op te leiden voor gasloos tijdperk

De komende vier jaar moeten 2400 mbo-ers worden opgeleid die in Noord-Nederland aan de slag kunnen bij de overstap van fossiele naar duurzame energie.

Dit zogeheten Energy College-project, waarin ingespeeld wordt op het dichtdraaien van de gaskraan in 2030, kreeg maandag een subsidie van twee miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds van het Rijk.

Daarvoor moeten 2400 mbo-studenten de nieuwste kennis over duurzame energie krijgen en worden 1000 werknemers en 300 docenten bijgespijkerd.

Vakmensen

Voor de overstap van Gronings gas naar andere energiebronnen zijn tal van technische aanpassingen nodig, waarvoor weer kennis en nieuwe vaardigheden nodig zijn. De verwachting is dat er een groot aantal vakmensen nodig is voor de overgang naar andere energievormen. Het Energy College-project zet daarom in op de ontwikkeling van een nieuw onderwijsaanbod in het noorden van het land.

Overheden, onderwijs en bedrijven

Energy College is een samenwerking van 45 bedrijven uit Groningen, Drenthe en Friesland. Ook noordelijke onderwijsinstellingen en overheden zitten in de samenwerking.

