Lopend Vuur: Ik ben gelovig

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat voor het eerst in de geschiedenis een meerderheid van de Nederlanders zich niet tot een religieuze groepering rekent.

49,3 procent van de Nederlanders zegt bij een geloofsgemeenschap te horen.

Hoe sta jij daarin? Hoor jij bij die minderheid? Ga jij bijvoorbeeld nog regelmatig naar de kerk? Ons Lopend Vuur is daarom vandaag geen stelling, maar een peiling. Ben jij gelovig?

