Onafhankelijk adviseur moet verhoudingen in Tweede Exloërmond herstellen (Foto: Flickr / Flazingo Photos)

Een onafhankelijk adviseur moet de verhoudingen in het dorp Tweede Exloërmond gaan herstellen. In het dorp is de sfeer om te snijden vanwege een slepend conflict tussen het dorpshuis en de voetbalvereniging.

De voetbalclub en het dorpshuis strijden over het gebruik van de accommodatie. Ook de oprichting van de voetbalclub De Treffer '16, voortgekomen uit TEVV zette al kwaad bloed. Windmolens Daarnaast is het dorp ook nog verdeeld over de komst van de windmolens in de Veenkoloniën. De ruzies dreigen de leefbaarheid in het dorp aan te tasten. De gemeente Borger-Odoorn heeft voormalig opbouwwerker in het Mondengebied, Gerrit van Arragon als adviseur aangesteld. De 64-jarige Van Arragon krijgt daar tot eind 2019 de tijd voor. Eind dit jaar wordt gekeken hoe het gaat. Lees ook: - Hakenkruizen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens