Treinverkeer op Groninger Hoofdstation stilgelegd wegens bedreiging

De politie heeft het trein- en busverkeer op en rond het Groninger Hoofdstation maandagmorgen tijdelijk stilgelegd in een zoektocht naar een man die een andere reiziger zou hebben bedreigd met een vuurwapen.

De verdachte is tot nu toe niet gevonden. Mogelijk zit de dader in een trein die al was vertrokken voordat de treinen werden stilgegelegd.

Slachtoffer en getuigen

De politie spreekt momenteel met het slachtoffer en getuigen van het incident om te achterhalen wat er nu precies is gebeurd. Het treinverkeer is weer op gang gekomen.