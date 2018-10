Werkstraf voor mishandeling met ploertendoder

Een 24-jarige Stadjer is maandag veroordeeld voor twee mishandelingen en een poging tot zware mishandeling. Hij heeft een werkstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke celstraf gekregen.

De man was eind vorig jaar naar eigen zeggen in het uitgaansgebied in Groningen samen met een kameraad aangevallen door vier andere stappers.

Ploertendoder

Hij wilde daarop verhaal gaan halen. Op de Vismarkt belaagde hij uit het niets drie mannen die helemaal niets met het eerdere voorval te maken hadden.

Hij sloeg een van hen met een ploertendoder op zijn hoofd. De andere twee werden door de man geslagen op hun armen. De slachtoffers hadden schrammen, kneuzingen en een losse nagel. Omstanders en een uitsmijter waren getuige van het incident.

Vijftien bier

De Stadjer werd kort daarop op het bureau verhoord. Daar bleek uit een blaastest dat hij die avond fors had gedronken. 'Klopt, ruim vijftien bier', zei hij tegen de rechter.

Sinds het voorval is de man gestopt met drinken en gaat hij ook niet meer uit. 'Bevalt me goed. Ik heb ook een kleintje, ik kan geen gekke dingen doen', vertelde hij op zitting.

'Zinloos geweld'

In 2014 is de man ook veroordeeld voor geweld. De officier had naast de straf een training 'alcohol en geweld' geëist voor de Stadjer, maar daar ging de rechter niet in mee.

'U moet oppassen. De maand voorwaardelijke celstraf moet voor u een flinke waarschuwing zijn. Dit geweld was zinloos.'

Lees ook:

- Stadjer slaat om zich heen in binnenstad