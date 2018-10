VVD: 'Niet drie miljoen weggooien voor schijnzekerheid nieuwe school'

De VVD in Het Hogeland vraagt zich af of de drie miljoen euro kostende versterking van de Nieuwe School in Uithuizen wel echt nodig is. De partij wil eerst meer onderzoek naar het werkelijke instortingsgevaar.

De gemeente Eemsmond maakte vrijdag bekend dat het gloednieuwe gebouw voor drie miljoen euro versterkt moet worden. In de school zit eenzelfde soort betonnen vloer dat ook gebruikt werd in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

Grote staalconstructie

De benedenverdieping moet helemaal worden gestript. Vervolgens komt er een staalconstructie in, die de vloer op de eerste verdieping maximaal verstevigt.

Volgens lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard van de VVD is die versterking misschien niet nodig. De onlangs gepubliceerde conclusies van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) naar dit soort vloeren zetten de situatie volgens hem in een ander daglicht:

Je kan je afvragen of het onderzoek wel op de juiste basis is gebaseerd Stefan van Keijzerswaard - VVD

'Verkeerde basis van onderzoek'

'De raad concludeerde dat dit type vloer niet per definitie onveilig is, maar in Eindhoven op een verkeerde manier werd gebruikt. Dan kun je je afvragen of het onderzoek naar de veiligheid van de school in Uithuizen wel op de juiste basis is gebaseerd.'

'Drie miljoen euro belastinggeld weggooien voor een stukje schijnzekerheid... Volgens mij moeten we dat niet doen.'

Volgens wethouder Harald Bouman (Gemeentebelangen) voldoet de school op dit moment niet aan de normen, waardoor er geen kinderen in mogen. Bouman verwacht dat die normen eerder aangescherpt worden dan verzwakt, en daarom kiest het college van burgemeester en wethouders voor maximale versterking.

Veiliger na extra onderzoek?

Op de vraag in hoeverre de veiligheid van het huidige schoolgebouw verandert na een extra onderzoek, zegt Van Keijzerswaard: 'De aanleiding is in elk geval wel veranderd. Er is genoeg onderzoek naar gedaan, en de veiligheid staat bij ons ook op één, maar ik weet niet of de constructie wel op juiste basis is onderzocht.'

Het is doodzonde van het geld, maar die school moet gewoon veilig Eltjo Dijkhuis - Gemeentebelangen

Andere partijen lijken wel achter het plan van het gemeentebestuur te staan. Lijsttreker Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen: 'Het is doodzonde van het geld, maar die school moet gewoon veilig.' Fractievoorzitter Harma Dost van het CDA in Eemsmond vindt het ook tijd worden voor actie:

'De huidige scholen zijn aan het eind van hun latijn. Als de school toch onveilig blijkt als de kinderen er al in zitten, ben je verkeerd bezig.' De PvdA in Eemsmond sluit zich daarbij aan: 'Het prijskaartje is schrikbarend hoog. Maar als je nu nog langer wacht, ben je zo nog vijf jaar verder.'

'VVD houdt van onderzoek'

Linda Visser van de SP in Eemsmond ergert zich aan de houding van de liberalen: 'De VVD houdt van onderzoek, dat zie je met alles in Groningen. Het is voor ons ook een beetje dubbel, maar uiteindelijk moet je realistisch zijn en kun je het beter in één keer goed doen.'

De raad van Eemsmond praat op 8 november over het drie miljoen kostende versterkingsplan.

