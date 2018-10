Deel dit artikel:













Voorwaardelijke celstraf voor man die agente opsloot Wetboeken van strafrecht. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 55-jarige man uit Hoogezand is tot een voorwaardelijke celstraf van zes weken veroordeeld, omdat hij een agente in zijn woning had opgesloten.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een taakstraf van 60 uur. Deur dicht De gijzeling vond plaats op 8 februari. Op die dag stapten vier agenten op de woning van de Hoogezandster af, omdat buren hadden geklaagd over geluidsoverlast. Toen de man opendeed, stapte de agente als eerste naar binnen. Op het moment dat haar collega's wilden volgen, ging de deur dicht. Daarop probeerden de buitengesloten agenten de deur open te duwen, maar dat lukte niet omdat de bewoner de deur stug dichthield. Deze situatie duurde zo'n drie minuten. Vrijheid De rechtbank acht het bewezen dat de agente van haar vrijheid is beroofd. Naast de voorwaardelijk opgelegde straf moet de man zich houden aan voorwaarden zoals behandeling in een forensische kliniek van de verslavingszorg en moet hij meewerken aan alcohol- en drugscontroles. Ook moet hij het slachtoffer 255 euro aan schade betalen.