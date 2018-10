Deel dit artikel:













Omwonenden supermarkt Mussel: 'De vlammen kwamen uit het dak' (Foto: Gerrie de Groot)

De schrik zit er goed in bij omwonenden van de supermarkt in Mussel. Daar brak zondagnacht brand uit in het dak van het pand.

De brandweer had twee uur nodig om het vuur te blussen. Hoewel het winkelpand grotendeels gespaard bleef, is er veel rook- en waterschade. Vlammen uit het dak Omwonende Robert woont vlak naast de supermarkt. Hij werd 's nachts gewekt door zijn moeder, met de mededeling dat er brand was. 'Ik ben toen snel naar buiten gegaan en zag de vlammen uit het dak komen. Op dat moment zit de schrik er goed in. Je hoopt dat vooral dat het vuur niet overslaat', vertelt hij maandagmiddag. Sociaal punt Klaas woont iets verder van de winkel af. Hij sliep overal doorheen. 'Ik ging om half twaalf op bed en zag het vanochtend op het nieuws.' Klaas komt vaak bij de supermarkt. 'Het is een heel sociaal punt. Iedereen maakt er even een praatje, iedereen kent iedereen. Het loopt geweldig.' Moed Hij vindt het vooral sneu voor de eigenaar van de winkel. 'Het is een jonge ondernemer die heel veel heeft gedaan om dit aan de gang te krijgen en dan is dit zo jammer. Ik hoop dat hij de moed kan opbrengen om weer verder te gaan.' De inwoners van Mussel moeten voor hun dagelijkse boodschappen voorlopig uitwijken naar Musselkanaal of Onstwedde. Het is nog niet bekend wanneer de winkel in Mussel weer open kan. Lees ook: - Brand in supermarkt Mussel