Veendammer over mishandeling: 'Ik deelde de klappen uit, hij niet'

Een 23-jarige man uit Veendam is voor mishandeling in dezelfde plaats door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur.

De man stond terecht samen met anderen, maar dat achtte de rechter niet bewezen. Die houdt hem in zijn eentje verantwoordelijk voor het geweld.

Skatebaan

De Veendammer nam het op voor een goede vriendin. Zij had nog spullen tegoed van het latere slachtoffer. Bij de skatebaan in Veendam kwamen de mannen elkaar in juli tegen.

De ontmoeting liep uit op een gevecht, waarbij het latere slachtoffer werd geslagen en geschopt door de Veendammer.

'Ik heb geschopt, hij niet'

Het slachtoffer liep een scheve neus, verdikkingen in het gezicht en letsel aan zijn oog op. Bij de mishandeling zou het slachtoffer ook geslagen en geschopt zijn door een 21-jarige handlanger uit Veendam, die bij de ruzie stond, maar dat werd door een vijftal getuigen weersproken.

Ook door de 23-jarige Veendammer. 'Ik was het die de klappen uitdeelde, en ik heb geschopt, hij niet', zei hij tegen de rechter.

Eerder slaags

De 21-jarige Veendammer die van deze mishandeling op 21 juli werd vrijgesproken, was geen onbekende van het latere slachtoffer.

Ze waren eerder wel al slaags geraakt vanwege ruzie om een vrouw. Dat gebeurde op 4 juli. Voor die mishandeling werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur.

Tegengehouden door moeder

De 21-jarige Veendammer was wel bij het incident op de skatebaan aanwezig, maar had niets gedaan, vertelde hij op zitting. 'Ik wilde wel klappen uitdelen, maar ik werd tegengehouden door mijn moeder.'

Beide Veendammers zijn eerder in aanraking geweest met politie en justitie, voor bedreiging en vernieling.