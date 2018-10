Haren pakt Sint Maarten anders aan: centrale tijd en centrale plek

De ondernemers in Haren gaan Sint Maarten dit jaar op een andere manier vieren. Op zaterdag 10 november worden op één centrale plek cadeautjes uitgedeeld.

Er wordt geen snoep of andere dingen meer uitgedeeld in de winkels.

Traditioneel

Tussen vijf en zes kunnen de kinderen zich met hun lampionnetje verzamelen bij de Dorpskerk aan de Rijksstraatweg. Daar krijgen ze een aardigheidje en kan er een oliebol bij de gebakkraam op worden gehaald.

Volgens ondernemersvereniging Ondernemend Haren is voor 10 november en niet 11 november gekozen omdat traditioneel voor de zaterdag wordt gekozen.

Langs de deuren

Door het op een centrale plek en tijd te doen, blijft er voor de kinderen tijd over om ook in de rest van Haren met hun lampionnetje langs de deuren te gaan. Mensen in Haren zagen met lede ogen dat alle kinderen naar de winkels in het centrum gingen en niet meer bij hen aan de deur kwamen.

De Ondernemersvereniging in Scheemda maakte maandag bekend dat ook daar op zaterdag 10 november Sint Maarten wordt gevierd, maar niet op een centrale plek.

