Investeerders springen op verrassingsreis-organisatie Srprs.me

Srprs.me, het Gronings-Amsterdamse bedrijf waarmee je een verrassingsreis kan boeken, lijkt in hoog tempo haar gewenste investering van 750.000 euro op te halen.

De reisorganisatie die is bedacht en is opgezet in Stad, zette een crowdfundingsactie op waarmee particulieren kunnen investeren in het bedrijf. Particulieren kunnen zich laten uitbetalen met rente, of kunnen hun lening omzetten in een aandeel binnen het bedrijf.

Uitbreiding in Groot-Brittannië

Met de gewenste investering tussen de 750.000 en 2 miljoen euro, wil Srprs.me een groter marktaandeel veroveren in de Nederlandse, Belgische en met name de Britse markt.

'In het Verenigd Koninkrijk zijn de volumes nu nog klein, maar de paar duizend reizigers die bij ons hebben geboekt, geven ons daar zelfs nog een veel hogere beoordeling dan in Nederland en België. De service die we bieden lijken ze niet gewend te zijn in hun land', zegt de oprichter Raymond Klompsma tegen Emerce.

Klompsma zette eerder marketingbureau Concept7 in Groningen op. Daar ontstond het idee voor de verrassingsreis-service. Reizigers horen pas op het vliegveld waar ze naartoe gaan. Inmiddels is het uitgegroeid tot een bedrijf met dertig medewerkers in Amsterdam.

Duurzame reizen

Het investeringsgeld moet verder zorgen voor een eigen app van de dienst en automatisering van de achterkant van het boekingsproces.

Verder moeten er ook duurzamere reismogelijkheden aangeboden gaan worden. Reizigers kunnen nu nog kiezen tussen een reis met het vliegtuig of de auto. Daar komen de trein en de elektrische auto bij. Ook kunnen overnachters kiezen voor een ecovriendelijk hotel.

Nu al kunnen reizigers de mogelijkheid om de CO2 van hun vlucht te compenseren. De kosten daarvan worden overigens helemaal bij de reiziger neergelegd. Srprs.me verwacht dat tien procent van de reizigers het gaat doen.

Wortel voorgehouden

Geldschieters krijgen de wortel voorgehouden dat Srprs.me in 2022 meer dan 60 miljoen euro omzet draait, ten opzichte van zo'n 10 miljoen dit jaar. In de eerste zestien dagen van de crowdfundingsactie bond de site al 278 verschillende investeerders aan zich. Zij lenen het bedrijf gezamenlijk 688.100 euro.

'We hebben meer dan 90.000 reizigers en nu investeert een deel van deze mensen ook nog eens in ons, inmiddels ook hun bedrijf. Dat is toch fantastisch. Andere woorden heb ik er echt niet voor', schrijft Klompsma.

Lees meer zakelijk nieuws bij Noordzaken