Bewoonster over balkons Westindischadekade: 'Mensen zijn er klaar mee'

Alle balkons aan de Westindischekade in Groningen moeten worden vervangen en dat is goed nieuws, vindt bewoonster Rinsje. 'Het is gewoon frustrerend, jammer dat het zo moet.'

Begin juli brak een balkon aan de Westindischekade in Groningen af. Daarbij vielen geen gewonden. Uit onderzoek bleek dat zout in het beton de oorzaak van de afbraak was.

Geen kant op

Volgens Rinsje zijn haar medebewoners geschrokken van al het nieuws rondom de balkons. 'Ze zijn ook heel erg benieuwd naar wat er op dit moment gebeurt. Mensen, zoals bijvoorbeeld mijn buurvrouw, lopen er heel erg tegenaan dat die deur niet open kan. Met bepaalde problemen zoals met die hitte kun je gewoon geen kant op.'

Veel gebreken

Rinsje denkt dat de mensen er klaar mee zijn. 'Ik woon hier nu al 10 jaar, ben heel erg tevreden, alleen heeft Lefier het naar mijn idee wel een beetje laten verpauperen. Misschien omdat ze hoopten dat er wat gesloopt kon worden. Er zijn gewoon veel gebreken in huis, waardoor er frustratie is ontstaan.'

Niet slim

Rinsje zelf bewoont een van de hoekwoningen waarvan de balkons veilig worden geacht. 'Mijn deur mag gewoon open, dus ik heb er niet zoveel last van. Ik maak me ook nooit zo druk, maar ik denk dat als er wel wat met een van die hoekbalkons gebeurt, het niet slim is dat het niet onderzocht is.'

Ze benadrukt dat de appartementen wel iemands thuis vormen. 'Nu er wat aandacht aan geschonken is, is de slechte staat van de balkons in the picture. Wat dat betreft is het goed, want dat wordt er goed onderhoud gepleegd.'

