Vrouw die brand stichtte in woning moet naar de kliniek

Een 48-jarige vrouw uit Groningen moet zich voor brandstichting en voor diefstal een jaar laten behandelen in een kliniek in Zuidlaren. Ook legde de rechter de vrouw een jaar voorwaardelijk op.

Op 24 juni stichtte de vrouw brand in haar eigen woning aan de Billitonstraat in Stad. Dat deed ze door met een sigaret papier aan te steken. Hulpdiensten kwamen op tijd. De brand bleef beperkt tot de woonkamer. De vrouw had zelf de brand geprobeerd te blussen met energiedrank.

Verwarde toestand

In verwarde toestand werd de vrouw uit haar huis gehaald. Op het bureau gaf ze aan meerdere keren papier met een sigaret te hebben aangestoken. De rechtbank is overtuigd van opzettelijke brandstichting.

Op 21 juni, een aantal dagen voor de brandstichting, griste de vrouw koek van tafel uit een woning aan de Euvelgunneweg. De bewoner had gebeld met de politie dat er ineens 'een wildvreemde vrouw in de woning stond'.

Psychische problemen

De vrouw had een loslopende hond terug willen brengen. Zij dacht dat het dier daar hoorde. De vrouw had toen al een aantal dagen rondgezworven. Omdat ze honger kreeg, had ze zich tegoed gedaan aan de koek.

De vrouw kampt al langere tijd met psychische problemen. Ze zit nu vier maanden vast. Weigert ze zich te laten behandelen, dan moet ze de overige acht maanden de cel in.