Vragen in U-raad over band RUG en Saudi-Arabië

Hoe is de financiële band tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Saudi-Arabië? Die vraag heeft de Democratische Academie Groningen in de Universiteitsraad gesteld.

De directe aanleiding is de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi in de Turkse stad Istanbul. Khashoggi zou op het consulaat van zijn land zijn vermoord.

Kritisch kijken

Koen Marée van studentenbeweging DAG ziet de gebeurtenis als een moment om de banden met Saudi-Arabië, maar ook andere landen te heroverwegen.

'Overal wordt nu heel kritisch naar de banden met Saudi-Arabië gekeken. Dan moet het ook voor de universiteit gelden. Is het nu nog moreel verantwoord als publiek instituut in een Westers land om met zo'n land zaken te doen?', vraagt Marée zich af.

3,2 miljoen euro

DAG weet in ieder geval dat de staatsuniversiteit van Saudi-Arabië, de Koning Faisal-universiteit, 3,2 miljoen euro naar de RUG overmaakt. 'En verder is er een samenwerking met staatsoliebedrijf Saudi Aramco, waar ons verder niet veel over bekend is', weet Marée.

De vragen over deze financiering leven al langer bij de studentenfractie uit de Universiteitsraad, verklaart Marée. De ophef rondom de dood van Khashoggi is aanleiding ze uit te spreken, vindt hij.

Moreel verantwoord?

'Kijk bijvoorbeeld ook naar Jemen, waar de mensenrechten worden geschonden. We hebben in breder verband vragen over de banden met dit soort landen. Moeten we dit willen? Is geld aannemen van dit soort landen moreel verantwoord?'

Marée laat het antwoord aan de RUG. 'Ik vind het een heel lastige kwestie om meteen antwoord op te geven, ook omdat niet veel duidelijk is over banden die zijn gelegd. De afweging is aan de universiteit en ik hoop dat ze ermee aan de slag gaan.'