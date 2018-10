Ruim 10.000 euro ingezameld voor slachtoffer Korrewegschutter

De inzamelingsactie voor Sidney, het slachtoffer van de Korrewegschutter, is een groot succes. Binnen twee dagen haalde de Zeeuwse Jasmijn Honkoop al ruim 10.000 euro op.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18:00 uur TV Noord.

1) Geld stroomt binnen voor slachtoffer Korrewegschutter

Waarom een vrouw uit Zeeland geld inzamelt voor een jongen uit Groningen die ze helemaal niet kent? Vooral uit ongeloof.

'Ik dacht eerst dat ik de aanleiding voor de schietpartij had gemist, maar toen ontdekte ik dat die aanleiding er helemaal niet was.'



2) 'Zó moeten we in onze maatschappij met elkaar omgaan'

Op de plek waar vroeger het Stadskanaalster Achterhuis stond, moet een monument komen. Daar maakt Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum zich hard voor.

Het boerderijtje van de familie Drenth bood tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan zestien Joodse onderduikers.

'We moeten naar de mensen toe. In het straatbeeld laten zien wat hier gebeurd is. Niet om persoonsverheerlijking, wel om de daad die ze hebben gesteld. Zó moeten we in onze maatschappij met elkaar omgaan.'



3) 'Het levenswerk van onze buurman is teniet'

De schrik zit er goed in bij omwonenden van de afgebrande supermarkt in Musselkanaal.

'Als de supermarkt weg is, bloedt het dorp ook een beetje dood.'



4) Een bijzondere herinnering aan Wim Kok

De zaterdag overleden Wim Kok was een geliefd politicus. Tafeldame Marjo van Dijken deelt een wel heel speciale herinnering aan haar ontmoeting met Kok.



5) Dringen voor Doe Maar

Een stukje jeugdsentiment tot slot, want vanavond treedt Doe Maar op in De Oosterpoort. En het publiek stond al vroeg te trappelen van ongeduld, ontdekte Ronald Niemeijer.