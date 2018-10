Deel dit artikel:













'Zonder verbouwingsplannen was de versterkingsoperatie aan ons voorbij gegaan' (Foto: RTV Noord)

Onze aardbevingsvlogger Itamar Kool zegt dat de hele versterkingsoperatie aan hem en zijn partner voorbij was gegaan, als ze geen verbouwingsplannen hadden. Hij ziet ongelijkheid in de manier waarop met verschillende huizen in dezelfde situatie om wordt gegaan.

