Gemeenteraad Schier: wij blijven bij Friesland

De partijen in de gemeenteraad van Schiermonnikoog willen dat hun eiland bij Friesland blijft. Daarmee reageren ze unaniem afwijzend op de plannen van Gemeentebelangen Het Hogeland.

Door Dejan Boelhouwer

Deze lokale partij stelt voor om de grens tussen Groningen en Friesland niet meer aan te passen. Dat zou betekenen dat Schiermonnikoog steeds meer in Groningse 'territoriale' wateren komt te liggen.

Friese vlag

Het eiland groeit namelijk aan de oostkant door zand dat wordt aangevoerd door de getijdenstromingen. Om 'Schier' formeel onder de Friese vlag te houden, wordt de grens tussen beide provincies van tijd tot tijd aangepast.

Gemeentebelangen Het Hogeland vindt dus dat aan deze grenscorrecties een einde moet komen. Lijsttrekker Eltjo Dijkhuis ziet het eiland liever Groningen 'binnenwandelen'.



'Ik moest lachen'

'Toen ik het las moet ik erom lachen', zegt Klaas Kruiger. Hij is voorzitter van Samen voor Schiermonnikoog. 'Schiermonnikoog is Fries. Zo was het, zo moet het blijven.' Harry AB van Ons Belang benadrukt de eenheid van de Friese Waddeneilanden.

'Nu kunnen we, als het nodig is, samen optrekken tegen bijvoorbeeld Den Haag', licht het raadslid toe. 'Dat gaat makkelijker als de eilanden in één provincie zitten. Dan kan de provincie lobbyen.'

Calamiteiten

De drie partijen houden dus liever alles bij het oude. 'Want anders zou je iedere keer moeten vergaderen als er iets gebeurt', legt AB uit. 'Daar wordt het alleen maar ingewikkeld van.'

Ilja Zonneveld van Schiermonnikoogs Belang wijst naar de handelsroutes die boven het eiland lopen. 'De gemeente hoort nu bij één veiligheidsregio. Vanwege calamiteiten als een olieramp is het praktischer om het eiland onverdeeld te laten.'

Geen discussie

Gronings of Fries? De partijen op Schiermonnikoog schatten in dat deze vraag nauwelijks leeft onder de eilandbewoners. 'Het oosten van het eiland bestaat vooral uit natuur. Als het om een dorp ging was het misschien anders', denkt AB. 'Van de bewoners is ongeveer 60% Fries en 40% Gronings. Dan was er misschien wel een discussie geweest.'

