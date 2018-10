Deel dit artikel:













Bezoekers beklimmen olifantenrots in Wildlands Een archieffoto van het olifantenverblijf in Emmen (Foto: RTV Drenthe)

Een groep van ongeveer tien mensen heeft gisteren de rotsen bij de olifanten in Wildlands in Emmen beklommen. Een Facebookbericht met foto's van die gebeurtenis is bijna 250 keer gedeeld.

Dat schrijft RTV Drenthe. Het is verboden om op de rotsen te klimmen. Dat staat op borden aangegeven in Wildlands. Jan de Zwarte stond gisteren in de dierentuin en zag de mensen op de rotsen bij de olifanten staan. Hij zette dit op de foto. 'Je schrikt en ik schreeuwde dat ze er af moesten gaan. Ik heb ze gemaakt om ze te confronteren. Dit lukte niet, daarom heb ik ze online gezet', aldus De Zwarte. 'Ik snap dat gedrag niet' In zijn Facebookpost schrijft De Zwarte ook dat hij de beelden deelt omdat niet alleen de mensen, maar ook de dieren in gevaar zijn gebracht. De Zwarte ziet dit gedrag vaker als geregeld bezoeker van het park. 'De prairiehondjes lopen bijvoorbeeld los. Hier staat ook een bord bij dat het wilde dieren zijn en dat je ze niet mag aaien. En dan hoor je een vader zeggen: 'aai maar'. Ik snap dat gedrag niet.' Met zijn bericht hoopt De Zwarte dat de betrokkenen zichzelf herkennen en zich realiseren wat er had kunnen gebeuren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de anderen en de olifanten. 'Erg gevaarlijk' Wildlands noemt in een reactie tegen RTV Drenthe het gedrag van de mensen 'erg gevaarlijk, want olifanten blijven wilde dieren.' Volgens woordvoerster Hanneke Wijshake heeft de dierentuin vandaag meteen actie ondernomen door op het betreffende stuk extra toezicht te houden. 'We gaan aanpassingen doen op dit punt om te voorkomen dat mensen op deze rotsen klimmen. Tevens gaan we rond het olifantenverblijf meer 'uitkijkpunten' creëren, zodat mensen op dit punt van het verblijf toch goed zicht op de olifanten hebben. Deze foto's zijn voor ons ook aanleiding om andere punten in het park nog eens grondig na te lopen en ook hier wellicht aanpassingen te doen', aldus Wijshake tegen de Drentse omroep.