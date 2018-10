Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kart te water, bestuurder(s) niet aangetroffen na zoektocht Bij de Trekweg naar Onderdendam bij Winsum is een auto in het water aangetroffen. (Foto: De Vries Media)

Bij de Trekweg naar Onderdendam in Winsum is dinsdagochtend een kart in het water aangetroffen. Met behulp van sonarapparatuur zocht de brandweer naar de eventuele bestuurder(s), maar er werd niemand gevonden.

De oorzaak van het ongeval is vooralsnog onbekend. Het is ook niet bekend of en hoe de bestuurder het voertuig op eigen kracht heeft verlaten.