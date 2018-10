Medewerkers verpakkingsbedrijf Clondalkin staken voor betere cao

De medewerkers van verpakkingsbedrijf Clondalkin in Grootegast gaan dinsdagmiddag staken. Ze eisen een betere cao binnen de Grafimedia-sector.

'De werkgevers in de Grafimedia laten hun verantwoordelijkheden liggen en uiteindelijk zijn het de medewerkers die daar de dupe van zijn.' aldus FNV/bestuurder Bernard van Iren. 'Alles draait om geld, maar we laten ons niet inpakken door de werkgevers.'

Eisen

De medewerkers willen een loonstijging van 6 procent in de komende twee jaar. Daarnaast willen ze goede afspraken over de inzet van uitzendkrachten en moet er een zogeheten generatiepact komen, zodat ouderen gezond de pensioeneindstreep halen en er meer werkgelegenheid ontstaat voor jongeren.

'De werkgevers binnen de Grafimedia weigeren fatsoenlijke cao-afspraken te maken. We hebben onze eisen gesteld en de werkgevers tot september de kans gegeven hierop in te gaan. Hier hebben we geen reactie op gehad, dus gaan de medewerkers over tot acties', besluit Van Iren.

