Rondje Groningen: Gaat een enorme pepernoot de stadsskyline sieren?

1) Groningse tweesterrenvarkens

Kom je Nederlands varkensvlees tegen in de schappen met twee sterren op de 'Beter Leven'-sticker? Dan komt het vlees van varkenshoudster Annechien ten Have uit Beerta. We schreven er al eerder over, maar nu ligt het vlees ook daadwerkelijk in de schappen.

2) Portier in schaapskleren

Geweldig verhaal van de Universiteitskrant over het 'geheime leven' van Lunsing Cazemler, de portier van de Universiteitsbibliotheek in Groningen. De ene dag is hij portier, dan weer is hij...

3) Er gaat niets boven Groningen

Voor wie hem dit weekend heeft gemist: het ronkende verhaal van FD over Groningen. 'Ik ben hier zoveel gelukkiger dan in San Francisco.'

4) Dot van een pepernoot?

We weten al dat restaurant DOT dit jaar opnieuw wordt versierd als een grote kerstbal. Zou dit een hint zijn naar een levensgrote pepernoot?

5) Alles voor een eurie

Hoe herken je het stereotype Nederlander? Door gewoon heel hard te roepen dat iets gratis is. Of bijna gratis, zoals Flying Tiger in Stad vandaag deed vanwege het tienjarige jubileum. Dat levert in elk geval rijen op. Lange rijen.



6) Schiere tip

Het waait vandaag best wel hard. En omdat dit in de veerhaven op Schiermonnikoog tot problemen met hoogwater kan leiden, adviseert de politie om daar vanavond geen voertuigen te parkeren. Tenzij je je nieuwe bolide eens wil testen op zwemvaardigheden natuurlijk.

7) All the weather outside is frightful

De kerstdagen zijn nog ver weg, maar de feestverlichting brandt alweer. De ondernemersvereniging van de Oosterpoort in Stad gebruikte het fraaie najaarsweer van de voorbije weken om de kerstverlichting alvast op te hangen. Was het vorige week nog zomer, nu is het herfst en is Kerst al in zicht.

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord)



8) Drummer zoekt woonruimte

De Litouwse student Jonas is wanhopig op zoek naar woonruimte in Groningen. Daarom stelt hij zich op een A4'tje, die hij door de stad verspreidt heeft, netjes voor. Alleen heeft Jonas - die duidelijk een passie heeft - daarop niet de meest handige foto gebruikt.

9) eSporter meets ICON

Doorgewinterde gamers die graag FIFA 19 spelen, voegen maar wat graag iconen toe aan hun collectie. Zo ook Nick den Hamer, eSporter van FC Groningen. Vandaag kwam hij één van die iconen echter in levenden lijve tegen. En zeg nou eerlijk, da's toch veel leuker?

