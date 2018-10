Studentenbond maakt zich zorgen over verengelsing van het onderwijs

De Groninger Studentenbond (GSb) roept de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool op om kritischer naar de verengelsing van het onderwijs te kijken. Ook zouden beide onderwijsinstanties meer in de kwaliteit van het onderwijs moeten investeren.

Het Onderzoeksbureau van de GSb deed onderzoek naar de verengelsing van het onderwijs.



Anticipatie

Volgens de studentenbond kan er nog veel winst worden behaald. Zowel studenten als docenten stellen dat er per studie goed moet worden bekeken in welke taal er onderwijs moet worden gegeven.

'Niet elk programma moet geheel in het Engels worden gegeven, omdat sommige studies gefocust zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving', aldus de onderzoekers.

Verder is de hoge snelheid van de verengelsing bij de universiteit en Hanzehogeschool zorgelijk. 'Door de verengelsing snel door te voeren hebben docenten minder tijd om daarop te anticiperen', zegt voorzitter Jolien Bruinewoud van de GSb.

Tekort aan hulp

Docenten van de Rijksuniversiteit Groningen worden geholpen en krijgen gratis cursussen aangeboden. De collega's van de Hanzehogeschool geven aan weinig tot geen hulp te krijgen. Studenten blijken weinig tot geen hulp te krijgen in het opdoen van academische vaardigheden in het Engels.

'Verengelsing kan in bepaalde opleidingen zeker van toegevoegde waarde zijn, maar dit moet wel met de nodige zorg worden doorgevoerd', aldus Bruinewoud.

Mooi beeld

De Rijksuniversiteit Groningen is blij met de uitkomsten van het onderzoek. 'Het geeft een mooi beeld van de situatie en we gaan kijken of we een en ander kunnen verbeteren', aldus een woordvoerder.

Maatwerk

Bij de Hanzehogschool zijn ze tevreden over de invoering van de Engelse taal in het onderwijs.

'Daar zijn we al jaren mee bezig en we werken er hard aan om de kwaliteit te verbeteren', laat een woordvoerder weten. 'We proberen verder maatwerk te leveren. Als docenten behoefte hebben aan bijscholing of een cursus, dan bieden we dat natuurlijk aan. En docenten hoeven dat niet zelf te betalen.'

