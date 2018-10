Suikerunie in de rode cijfers door moordende concurrentie

Suikerunie, eigenaar van de suikerfabriek in Hoogkerk, stevent dit boekjaar af op een stevig verlies. Oorzaak is de lage suikerprijs op de wereldmarkt.

Omdat de Europese suikerindustrie al jaren niet meer door de EU beschermd wordt via een quotumsysteem is de internationale concurrentie moordend.

800 miljoen euro

Afgelopen jaren maakte Suikerunie, met een omzet van zo'n 800 miljoen euro, desondanks winst, maar dit jaar wordt door de hoge productie in landen als India, Australie, Pakistan en Brazilië de prijs flink gedrukt.

'In de laatste jaren is de wereldprijs van de bieten gedaald van 600 dollar per ton naar 300 dollar', vertelt directeur Paul Mesters van Suikerunie. 'In februari maken we onze cijfers bekend, maar het is nu al zeker dat we flink verlies gaan draaien'.

Voldoende reserves

Mesters maakt zich nog geen zorgen over de bedrijfsvoering. 'De medewerkers hoeven niet te vrezen voor hun baan. We hebben de laatste jaren voldoende reserves opgebouwd. Bovendien verwacht ik dat de prijzen eind volgend jaar weer aan gaan trekken'.

Ook de boeren die de bieten telen voor de Suiker Unie zullen de slechte cijfers gaan merken in hun portemonnee. Hoeveel dat zal zijn is nog niet bekend.

Lees ook:

- Bietencampagne Suikerunie uitgesteld door droogte

- Suikerunie over stank: 'We zitten klem'