Deze dag: FC Groningen wint eindelijk

In het eerste seizoen na de naamsverandering van GVAV in FC Groningen waren er, net als nu, welgeteld vier punten bij elkaar gesprokkeld in de eerste negen wedstrijden. Vier gelijke spelen, vijf nederlagen. Tot de ban werd gebroken in Arnhem.

Daar won FC Groningen zijn allereerste wedstrijd ooit. Dat gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 24 oktober 1971.

Zekere angst

Tegenstander Vitesse werd verdiend met 2-1 verslagen. Groningen kwam na een half uur op voorsprong door Jensen, die een voorzet van de 20-jarige Hugo Hovenkamp langs Vitessekeeper Gert Bals knalde. Meteen na rust werd een voorzet van Bos door een Arnhemse verdediger in eigen doel gewerkt.

Dat Groningen daarna niet doordrukte kwam volgens Hovenkamp omdat er 'een zekere angst meespeelde' om weer niet te winnen.

Hartstochtelijk

Toen Vitesse negen minuten voor tijd tegenscoorde was het ook meteen 'alle hens aan dek'. Vitesse gooide alles naar voren en de 12.000 toeschouwers op Monnikenhuize moedigden de zwartgelen nog eenmaal hartstochtelijk aan. Maar de twee punten - dat leverde een overwinning destijds op - gingen mee naar Groningen.

Het scheelde weinig of de wedstrijd in Arnhem was die dag helemaal niet gespeeld Pieter de Hart - Historicus

Vreugderoes

Verslaggever Ab van der Veen tekende in het Nieuwsblad van het Noorden op dat FC Groningen 'na afloop in een vreugderoes verkeerde'. De eerste overwinning sinds de naamsverandering was een feit. Belangrijkste oorzaak van de winst, zo schreef de verslaggever boven zijn verhaal: 'FC Groningen breekt Arnhemmers op het middenveld'.

De resultaten in een seizoen dat dramatisch was begonnen, verbeterden gaandeweg de competitie. Het elftal van coach Ron Groenewoud finishte op een keurige twaalfde plaats. In het Oosterpark werd onder meer het ongenaakbare Ajax, dat in die jaargang dertig van z'n vierendertig wedstrijden won, op 0-0 gehouden.

Voorteken

Het scheelde weinig of de wedstrijd in Arnhem was die dag helemaal niet gespeeld. Onverlaten hadden in de nacht van zaterdag op zondag de doelpalen op het veld van stadion Monnikenhuize uit de grond getrokken en gedeeltelijk doorgezaagd.

Een vernieling als slecht voorteken voor de thuisclub, want Vitesse bleef dat seizoen vooral verliezen en degradeerde uiteindelijk ook. Voor de Groningers betekende die tiende wedstrijd gespeeld in groenwit als FC Groningen een historische: de allereerste overwinning. Hij werd uitbundig gevierd op deze dag in de geschiedenis, 22 oktober 1971.

http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/DezeDag-Pieter_de_Hart.jpg" />Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.