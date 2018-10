Supermarkteigenaar: 'Wat Vrienden van Amstel Live kan, kan ik ook'

'De Vrienden van Amstel Live hebben heel veel vrienden en ik heb heel veel klanten, dus dacht ik: dat kan ik ook'. Daarom komt supermarkteigenaar Bert Stuut uit Bad Nieuweschans met zijn eigen 'Vrienden van Coop Stuut Live'.

Op 26 januari en 2 februari 2019 wordt een groot muziekfeest gehouden in buurtcentrum de Akkerschans in het grensdorp met onder meer Lucas en Gea, Burdy en Evert Baptist.

Gratis zegeltjes

De kaarten kun je krijgen door in de maanden november en december gratis zegeltjes te sparen bij de boodschappen.

'Ik wil wat terugdoen voor de mensen in het dorp. Ik ben ze dankbaar dat het zo goed gaat met de supermarkt. Hier wonen 1400 mensen in het dorp en die doen bijna allemaal boodschappen bij mij. Daar ben ik ze dankbaar voor.'

70 procent is Duits

De Schanskers zelf zijn maar een klein deel van de ruim tienduizend (!) betalende klanten die Stuut wekelijks over de vloer krijgt in zijn supermarkt. '70 procent van de klandizie is Duits. Ze komen van heinde en verre. Moet je op een zondag komen rond het middaguur. Je kunt hier op de koppen lopen'.

Eerder organiseerde Stuut ook het Shantyfestival van Bad Nieuweschans. 'Daar ben ik mee gestopt omdat ik weinig respons kreeg van de gemeente. Dit doe ik voor het dorp en voor de mensen, en ik heb er zelf ook iets aan'.

Reuring

Vrienden van Coop Live is dus met een commerciële gedachte? 'Voor een gratis kaartje moet je boodschappen doen. Maar dat doen de mensen sowieso wel, dus waar praat je over. Ik heb een budget en daarmee doe ik wat terug voor het dorp en ook nog in het plaatselijk buurtcentrum. Schier toch....?'

