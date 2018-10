Lopend Vuur: Mijn conditie is goed

Een groot deel van de Nederlandse bevolking denkt voldoende beweging te krijgen, maar haalt de zogenaamde beweegrichtlijn niet.

Volgens de beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur

Volgens onderzoek denkt maar liefst 68 procent van de ondervraagden genoeg te bewegen... maar slechts 42 procent doet dat ook daadwerkelijk.

Krijg jij genoeg lichaamsbeweging? En wat is genoeg hè? Laten we het op de volgende manier peilen. Ons Lopend Vuur vandaag is: mijn conditie is goed!

