Stad gaat Sint-Maarten grootser vieren: 'Want delen is het nieuwe hebben'

Groningen gaat Sint-Maarten dit jaar grootser vieren dan ooit. Voor het eerst is er zelfs een heuse Sint Martinus Optocht gepland.

Een aantal jaren geleden ontaardde het traditionele sint-maartenlopen in het zingen van zo kort mogelijke liedjes, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk snoep op te halen. Maar een aantal organisaties in Stad hebben de koppen bijeen gestoken om het feest meer inhoud te geven. Daardoor kunnen we straks genieten van de sint-martinusdagen.

'Want delen is het nieuwe hebben', stelt Hein Bekenkamp van de Vereeniging voor Volksvermaken, één van de betrokken organisaties.

Feestmaal

'De centrale gedachte is toch dat heel veel mensen in de Groninger samenleving het niet al te breed hebben. En je zou juist willen dat zij die iets meer te besteden hebben, hier oog en begrip voor hebben én delen wat zij in overvloed hebben', meent Bekenkamp.

Zo is de oude traditie van de ganzenmaaltijd in de sint-martinustijd in ere hersteld en worden dak- en thuislozen verrast op een feestmaal in de Martinikerk. Daar wordt op 10 november ook een hele middag en avond georganiseerd die in het teken van delen staat.

Optocht

Aan het eind van die middag wordt ook de optocht tussen de Oude kerk en de Martinikerk voor het eerst gehouden. Utrecht, de andere sint-maartenstad in Nederland, kent al een aantal jaren een grootse sint-maartenparade.

'We zoeken een verbreding van het lopen met een lampion, naar het bewust worden van de gedachte dat er in Groningen veel kinderen in armoede opgroeien', aldus Bekenkamp.

Gratis voederbieten

De sint-martinusdagen beginnen komende zaterdag al. Dan deelt Volksvermaken op de Vismarkt gratis voederbieten uit. Kinderen kunnen die uithollen en er een lampion van maken, zodat ze kunnen meedoen aan een wedstrijd die aan het eind van de optocht plaatsvindt in de Martinikerk.

