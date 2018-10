Jeugddetentie opgelegd in zaak vermist meisje uit Grootegast

Hagenaar Raad Al D. (19), bij wie op 2 november vorig jaar een 12-jarige vermist meisje uit Grootegast werd aangetroffen, is dinsdag veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie.

De Haagse rechtbank acht bewezen dat hij het minderjarige meisje heeft geprobeerd over te halen tot seks, ook wel grooming genoemd.

Ook een leerstraf

Verder acht de rechtbank hem schuldig aan onttrekking van het meisje aan het ouderlijk gezag van haar pleegouders. Van de opgelegde straf is zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank legt de Hagenaar ook een leerstraf van dertig uur op.

Overstuur

Het meisje was al een paar dagen vermist, toen de politie op 2 november vorig jaar een woning in Den Haag binnenviel. Daar werd ze overstuur aangetroffen, slechts gekleed in ondergoed. Raad Al D. was daar ook.

Het meisje zei meteen dat ze door Al D. misbruikt was. Hij leerde haar via internet kennen en had haar persoonlijk opgehaald uit Grootegast, met het openbaar vervoer.

In de media

Sociale, regionale en landelijke media besteedden destijds met oproepen aandacht aan de vermissing. Een klasgenootje meldde toen dat ze haar bij de bushalte in Grootegast had zien staan met een getinte jongeman. Dat spoor leidde de recherche uiteindelijk naar de Haagse woning.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tijdens de behandeling van de strafzaak - twee weken geleden - vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Het OM ging er in die eis van uit dat het minderjarige meisje Al D. oraal bevredigde.

Onvoldoende bewijs

Maar anders dan het OM, acht de rechtbank onvoldoende bewezen dat er echt sprake was van seksueel misbruik. Daarvan werd de verdachte dus vrijgesproken. De Hagenaar ontkent dat hij seks had met het meisje. En de verklaringen van het meisje erover zijn te wisselend, vindt de rechtbank.

Jeugdstrafrecht

De rechtbank past, eveneens anders dan het OM wilde, het jeugdstrafrecht toe op advies van een psycholoog en de reclassering. Ook daarom viel de straf lager uit dan de eis van het OM.

Contactverbod en smartengeld

De rechtbank heeft de veroordeelde een contactverbod met het slachtoffer opgelegd. Het meisje verblijft sinds het voorval in behandelinstellingen en zou er een stress-trauma aan hebben overgehouden.

Ze zat al eens eerder in een instelling. Daaruit was ze ook al eens weggelopen. Al D. moet haar 750 euro smartengeld betalen.

