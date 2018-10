Beeldbepalende Renneflat in Stadskanaal gaat tegen de vlakte

De beeldbepalende Renneflat in Stadskanaal is binnenkort verdwenen (Foto: Google Street View)

De Renne in Stadskanaal wordt gesloopt. Woningcorporatie Lefier vindt de beeldbepalende flat met ruim honderd bewoners aan de rand van het Pagedal niet meer in de plannen passen.

Lefier heeft de sloopplannen in een brief aan de bewoners kenbaar gemaakt. Zij krijgen achttien maanden de tijd om een andere woning te vinden. De woningcorporatie gaat de mensen daarbij ondersteunen.

Informatiebijeenkomst

Op 1 november is er een informatiebijeenkomst waar de plannen voor De Renne verder worden uitgelegd.

De Renneflat was samen met de andere Achterstekamp-flat in de jaren zestig en zeventig een prestigeproject van de gemeente Stadskanaal en de toenmalige woningstichting. Dat blijkt wel uit het feit dat de toenmalige burgemeester ook in De Renne ging wonen.

Excessen

In het begin werd de flat door de Knoalsters gemeden en was er flinke leegstand. Pas nadat de huur verlaagd werd kwamen de bewoners. Eind jaren negentig stond De Renne, in tegenstelling tot de flat aan de Achterstekamp, slecht bekend vanwege de vele excessen met drugs- en lawaaioverlast.

2020

De laatste tien jaar was het vrij rustig rond de flat. Woningcorporatie Lefier besluit nu mede door de krimp om de flat in 2020 te slopen.

