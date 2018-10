Nog een jaar tot World Solar Challenge: 'Er moet nog veel gebeuren'

Het moet de eerste keer worden dat een Gronings team meedoet aan de World Solar Challenge - een wereldberoemde race door Australië voor auto's op zonne-energie. De start in oktober 2019 lijkt nog ver, maar de tijd begint te dringen.

Het Groningse Top Dutch Solar Racing-team werkt nu nog met een prototype waarmee onderdelen worden getest. De daadwerkelijke auto moet nog gebouwd worden. Rond de jaarwisseling wil het team daarmee beginnen.

Moderne zeepkist

'Deze ziet er uit als een moderne zeepkist', legt teammanager Jeroen Brattinga uit. 'Maar deze is puur om te testen. We zijn nu bezig met een aerodynamisch ontwerp en twee jongens uit ons team zijn in Noord-Holland bezig met het testen van het zonnedek.'

De daadwerkelijke auto lijkt in niets op de moderne zeepkist die het team nu gebruikt. 'Hij wordt veel langer en lichter', zegt Brattinga. 'De auto wordt ongeveer vijf meter lang en we gaan voor 140 kilo.'

Mede door het materiaalgebruik probeert het team de wagen zo licht mogelijk te maken. 'Dan hebben we minder vermogen nodig om hem voort te stuwen.'

Klok tikt door

De klok tikt ondertussen wel door. Want hoewel de race van 13 tot en met 20 oktober volgend jaar plaatsvindt, hebben de teamleden minder lang de tijd om de auto af te maken.

'In januari en februari wordt-ie gebouwd en dan we hopen hem rond mei te testen in Nederland, want in juni moet hij al op transport met de boot.'

Zoektocht naar sponsor

Een ander aspect dat snelheid vraagt, is de zoektocht naar een grote sponsor. Nu zijn het vooral onderwijsinstellingen en de provincie die geld steken in het project, maar er zit nog een aardig gat in de financiering van in totaal ongeveer een miljoen euro.

'We zijn dik over de helft', vertelt Brattinga. 'Maar er moet inderdaad nog wel wat gebeuren. We zijn nu druk bezig met het zoeken van een grote hoofdsponsor.'

De World Solar Challenge is een tweejaarlijkse race voor auto's op zonne-energie. De route van meer dan drieduizend kilometer gaat dwars door Australië, begint in Darwin in het noorden en eindigt in Adelaide in het zuiden. De grote concurrent van de Groningers komt uit Nederland; de TU Delft. Dat team won met haar wagen de laatste drie edities van de World Solar Challenge. In totaal won Delft al zeven keer en eindigde het team twee keer als tweede.



